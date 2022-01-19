Оружие и боеприпасы изъяли у пожилого коллекционера в Подмосковье

Фото: Скриншот с видео МВД

Россия, Московская область, Воскресенск, микрорайон Фетровой фабрики, Российская улица Карта всех событий

В подмосковном Воскресенске полицейские изъяли оружие и боеприпасы у 71-летнего пенсионера, который занимается коллекционированием. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полиция провела обыски в доме на улице Российской. Там правоохранители обнаружили 12 револьверов, пистолет ТТ, автомат Калашникова, винтовку Мосина, карабин Симонова, а также пять гранат и порядка 140 патронов разного калибра. Кроме того, в доме пенсионера было оборудование, с помощью которого можно переделывать охолощенное оружие в боевое.

— Изъятый револьвер относится к категории огнестрельного оружия, а часть патронов являются боеприпасами и пригодны для производства выстрела. Остальные предметы в настоящее время направлены на экспертизу, — заключила Петрова.

Видео: МВД РФ

Правоохранителям мужчина заявил, что занимается коллекционированием оружия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

На прошлой неделе в Госдуме предложили организовать регулярные проверки граждан с оружием. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко заявил, что хранение оружия должно осуществляться таким образом, чтобы к нему не имели доступ посторонние лица. Чтобы исключить подобные нарушения, необходимо как минимум раз в год организовывать проверки граждан.