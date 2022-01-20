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МВД предъявило обвинение заместителю главы Минтранса Токареву

Иван Юминов

Происшествия
МВД предъявило обвинение заместителю главы Минтранса Токареву
Фото: Пресс-служба Госдумы

Замглавы Минтранса Владимиру Токареву и другим фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в четверг, 20 января.

— По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций, — говорится в сообщении.

Обыски были проведены 19 января дома и в офисе чиновника, а также у еще одного фигуранта. Тогда же Токарев был заключен в ИВС, а после следователь предъявил ему обвинение по статье «Мошенничество».

Хорошевский суд Москвы вскоре рассмотрит ходатайство о заключении чиновника под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента министерства, отмечается на сайте МВД.

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