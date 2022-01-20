Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт по кибербезопасности назвал способы вычисления нелегальных майнеров

Иван Юминов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эксперт по кибербезопасности назвал способы вычисления нелегальных майнеров
Фото: Unsplash

Нелегальных майнеров в случае запрета криптовалют в России будут вычислять по расходам на электричество. Об этом «Вечерней Москве» заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в четверг, 20 января.

— Начнем с того, что майнинг — это затраты на электричество. Будут затраты на электричество, и с показаний электричества смогут таким образом отслеживать, — рассказал эксперт.

Также он отметил, что спецслужбы имеют доступ к информации о том, какие сайты посещает конкретный человек. Посещение ресурсов, связанных с биткоином и другими криптовалютами, будет фиксироваться не только провайдером, но также в МВД и ФСБ, заметил он.

Вакулин подчеркнул, что такую систему фильтрации возможно обойти.

— Можно использовать VPN, Tor и так далее. В данном случае оператор будет видеть, что человек просто пользуется Tor, а дальнейшие действия для него будут загадкой, — уточнил специалист.

Запрет криптовалют, как считает он, повлечет за собой изобретение новых схем. Как отметил эксперт, точно так же работает борьба с мошенниками, которые в ответ на каждую меру противодействия придумывают новые способы для совершения преступлений.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.

Читайте также:
Криптовалюты Россия Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте