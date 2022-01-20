Эксперт по кибербезопасности назвал способы вычисления нелегальных майнеров

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Нелегальных майнеров в случае запрета криптовалют в России будут вычислять по расходам на электричество. Об этом «Вечерней Москве» заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в четверг, 20 января.

— Начнем с того, что майнинг — это затраты на электричество. Будут затраты на электричество, и с показаний электричества смогут таким образом отслеживать, — рассказал эксперт.

Также он отметил, что спецслужбы имеют доступ к информации о том, какие сайты посещает конкретный человек. Посещение ресурсов, связанных с биткоином и другими криптовалютами, будет фиксироваться не только провайдером, но также в МВД и ФСБ, заметил он.

Вакулин подчеркнул, что такую систему фильтрации возможно обойти.

— Можно использовать VPN, Tor и так далее. В данном случае оператор будет видеть, что человек просто пользуется Tor, а дальнейшие действия для него будут загадкой, — уточнил специалист.

Запрет криптовалют, как считает он, повлечет за собой изобретение новых схем. Как отметил эксперт, точно так же работает борьба с мошенниками, которые в ответ на каждую меру противодействия придумывают новые способы для совершения преступлений.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.