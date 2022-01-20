В МВД раскрыли подробности наезда автомобиля на ребенка в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Ребенок попал в больницу после наезда автомобиля в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в городском ГУ МВД в четверг, 20 января.

— В 3-м Крутицком переулке произошло ДТП, наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте, водитель совершил наезд на ребенка, которого для обследования доставили в медучреждение, — говорится в сообщении.

Правоохранителями по факту инцидента проводится проверка, заключили в МВД.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.