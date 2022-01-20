Священник заявил о запрете мыться три дня после крещения

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Людям после таинства крещения нельзя мыться в течение трех дней. Об этом заявил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

— Нельзя мыться первые три дня после миропомазания, которое производится практически сразу после таинства крещения: человек помазывается миром (освященное ароматическое масло — прим. «ВМ») на лбу, на веках, на переносице, на устах, на щеках, на ушах, на груди, на руках и на ногах, — рассказал священнослужитель.

Несмотря на омовение в завершение таинства, следы миро все равно остаются, заверил он. Миро — это святыня, и, чтобы она не была смыта и попрана, необходимо воздержаться от гигиенических процедур в течение трех дней, приводит слова Савченко Пятый канал.

7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной. Глава РПЦ заключил, что вера является даром, который распространяется на всех людей.