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Эрдоган подтвердил намерения пригласить Путина и Зеленского в Турцию

Иван Юминов

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Эрдоган подтвердил намерения пригласить Путина и Зеленского в Турцию
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

— Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского, — рассказал глава государства.

При этом Эрдоган анонсировал визит на Украину в начале февраля, отмечает ТАСС.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».

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