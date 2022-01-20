«Тяжело»: дочь Заворотнюк ответила на вопрос подписчиков о матери

Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерша Анна рассказала поклонникам о своем общении с тяжелобольной матерью.

Девушке часто задают вопросы о ее матери, но обычно блогерша старается избегать ответов на них. Однако иногда она все же делает исключения. Один из подписчиков спросил Заворотнюк в Stories в Instagram, тяжело ли ей приходится без материнских советов.

— Тяжело, — кратко ответила Анна.

Фото: Instagram / @anna_zavorotnyuk

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс.

По информации специалиста, актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее. Профессор считает, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к полноценной работе, ведь у нее «вырезали огромный кусок мозга».