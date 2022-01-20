«Его высочество фигляр»: названы высокомерные привычки принца Эндрю

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Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю отличается грубым и высокомерным поведением. Об этом в четверг, 20 января, сообщило издание Mirror, ссылаясь на свои источники.

Так, согласно источнику издания, из-за грубого и ребяческого поведения над герцогом Йоркским и его свитой насмехались дипломаты других стран во время его миссии в странах Персидского залива. Принц Эндрю требовал во время поездки подавать ему воду исключительно комнатной температуры и заставлял камердинера всюду таскать свою гладильную доску.

Также герцог постоянно кричал на своих слуг. За такое поведение дипломаты даже прозвали его за глаза «Его высочество фигляр», передает издание.

До этого сообщалось, что принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен воинских званий и королевского патронажа.

Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.