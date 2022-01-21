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Косметолог назвала неожиданный и простой способ убрать морщины
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог Анна Кугук рассказала «Вечерней Москве» о способах убрать морщины.
— Сварите крепкий кофе, разлейте в формы и замораживайте. Летом используйте для ледяных кусочков клубничный или арбузный сок. Он великолепно подходит для покрова кожи и придает свежесть и тонус, — рассказала специалист.
После протирания кожи такими кусочками через 20 минут следует умыться прохладной водой, уточнила она. Для сухой кожи эксперт рекомендует лед из сока тертого огурца, винограда или киви, но его следует разбавить небольшим количеством талой воды.
Затем необходимо разлить его по формочкам и положить в морозильник. К огуречному соку можно примешать алоэ в измельченном виде — такой лед великолепно питает сухую кожу и избавляет ее от шелушения, добавляет она.
Для нормальной кожи можно смешать по одной ложке ромашки, шалфея, сушеного шиповника и запарить кипятком. Оставить на полчаса, остудить, заморозить.
Для жирной кожи очень кстати будут ледяные кубики из сока или цедры цитрусовых. Их сок можно разбавить зеленым чаем с мятой в пропорции один к трем или талой водой и заморозить.
Подсушить жирную кожу и избавиться от прыщиков можно, применяя календулу, рассказывает специалист. Ложку растения добавьте в сосуд, залейте водой и прокипятите. Потом остудите, процедите, залейте по формам, заморозьте, заключила Кугук.
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