Москвичи сдали более 20 тысяч деревьев в рамках «Елочного круговорота»

Фото: Пресс-служба ГПБУ Мосприрода

За время акции «Елочный круговорот» москвичи сдали более 20,1 тысячи хвойных деревьев. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, проходящая уже седьмой год подряд акция пользуется большой популярностью среди москвичей.

— С начала мероприятия москвичи сдали более 20,1 тысячи новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов, — рассказал он.

Основная цель акции, подчеркнул Бирюков, — грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Он также отметил, что акция продлится до 20 февраля. В ее рамках в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два — в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях.

Заммэра напомнил, что сдать деревья можно совершенно бесплатно, обязательным условием сдачи является отсутствие игрушек и мишуры. Собранные деревья отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

До этого Бирюков сообщил, что в Москве за 2021 год не зафиксировано случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях. По словам Бирюкова, специалисты Мосприроды усилили контроль на природных территориях. Вместе с полицией они провели более 120 рейдов, что позволило не допустить незаконной вырубки.