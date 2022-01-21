Москвичи сдали более 20 тысяч деревьев в рамках «Елочного круговорота»
За время акции «Елочный круговорот» москвичи сдали более 20,1 тысячи хвойных деревьев. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
По его словам, проходящая уже седьмой год подряд акция пользуется большой популярностью среди москвичей.
— С начала мероприятия москвичи сдали более 20,1 тысячи новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов, — рассказал он.
Основная цель акции, подчеркнул Бирюков, — грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Он также отметил, что акция продлится до 20 февраля. В ее рамках в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два — в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях.
Заммэра напомнил, что сдать деревья можно совершенно бесплатно, обязательным условием сдачи является отсутствие игрушек и мишуры. Собранные деревья отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
До этого Бирюков сообщил, что в Москве за 2021 год не зафиксировано случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях. По словам Бирюкова, специалисты Мосприроды усилили контроль на природных территориях. Вместе с полицией они провели более 120 рейдов, что позволило не допустить незаконной вырубки.