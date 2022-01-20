В Москве за 2021 год не зафиксировано незаконной вырубки хвойных деревьев

Государственный инспектор национального парка «Лосиный Остров» Василий Елисин осматривает хвойное дерево во время очередного патрулирования заповедника. Сейчас все инспекторы и лесники этой природной территории переведены на усиленный режим работы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве за 2021 год не зафиксировано случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях. Об этом в четверг, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую акцию «Ель», направленную на пресечение незаконной вырубки хвойных, — рассказал он.

По словам Бирюкова, специалисты Мосприроды усилили контроль на природных территорией. Вместе с полицией они провели более 120 рейдов на них, что позволило не допустить незаконной вырубки.

— Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты ежегодно проводят и масштабную информационную работу, — рассказал заммэра.

Он сообщил, что специалисты рассказывают о последствиях вырубки для природных территорий и лично для нарушителей — это уголовно наказуемое деяние.

В декабре сообщалось, что в столице стартовала ежегодная профилактическая акция «Ель», которая направлена на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. В ходе акции инспекторы Мосприроды повысили контроль на природных территориях. Там ведется усиленное патрулирование, в том числе с использованием спецтехники. Гражданам, попавшимся на незаконной вырубке деревьев, может грозить вплоть до уголовной ответственности.