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Инспекторы усилили работу по предотвращению незаконной вырубки елей

Анастасия Колоскова

Город
Инспекторы усилили работу по предотвращению незаконной вырубки елей
Фото: freeimages.com

В столице стартовала ежегодная профилактическая акция «Ель», которая направлена на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба столичного комплекса коммунального хозяйства.

В ходе акции инспекторы «Мосприроды» повысили контроль на природных территориях. Там ведется усиленное патрулирование, в том числе с использованием спецтехники. Гражданам, попавшимся на незаконной вырубке деревьев, может грозить вплоть до уголовной ответственности.

— Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести, — рассказал руководитель ведомства Петр Бирюков, чьи слова приводятся на официальном Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе добавили, что благодаря превентивной работе в прошлом году на природных территориях столицы не произошло ни одного случая незаконной вырубки хвойных деревьев.

До этого сообщалось, что столичные коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за приближающихся неблагоприятных погодных условий в виде обильного снегопада.

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