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Москвичи определили, как улучшить сервис аренды «Вместе с культурой»

Михаил Алимов

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Москвичи определили, как улучшить сервис аренды «Вместе с культурой»
Фото: Pexels

Москвичи проголосовали за улучшения, которые можно добавить к онлайн-сервису аренды городских пространств «Вместе с культурой». Своим мнением делились пользователи проекта «Активный гражданин».

— Для нас крайне важно получать обратную связь от пользователей, чтобы сервис аренды городских пространств «Вместе с культурой» становился еще удобнее для горожан. Сейчас специалисты сервиса работают над тем, чтобы сделать площадки более информативными, — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Отмечается, что пользователи теперь могут оставить обратную связь о конкретном помещении. Им присылают анкету после проведенного мероприятия, в которой можно поделиться своим мнением.

По мнению 24 процентов москвичей, пространствам необходим «персональный ноутбук или компьютер», 17 процентов уверены, что площадки необходимо оснастить аппаратурой для фото- и видеосъемки и монтажа. Настольные игры выбрали 15 процентов проголосовавших, 14 процентам необходим инвентарь для танцев и спорта, а 30 процентов решили довериться специалистам. Еще один процент опрошенных предложил свой вариант, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве более тысячи мероприятий прошли в помещениях, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой». Общее время аренды превысило семь тысяч часов.

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