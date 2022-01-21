Володин анонсировал консультации по вопросу признания ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Консультации с руководителями фракций по вопросу признания ДНР и ЛНР состоятся на следующей неделе. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, многие депутаты уже высказали свое мнение относительно этой инициативы.

Так, например, представителей партии «Единая Россия» беспокоит вопрос защиты россиян, которые проживают на самопровозглашенных территориях.

— Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу, — написал Володин на своей странице в Telegram.

Он добавил, что по итогам консультаций вопрос будет поднят на Совете Госдумы.

Володин подытожил, что украинская власть продолжает игнорировать Минские соглашения, а НАТО хочет «оккупировать Украину». По его мнению, все это может привести к необратимой трагедии.

В связи с этим, по словам спикера нижней палаты парламента, необходимо решать вопрос по обеспечению безопасности граждан России в Донецке и Луганске.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.