Бывший доходный дом купцов Михайловых в центре Москвы отремонтировали

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровский переулок, 4с2 Карта всех событий

В столице завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома купцов Михайловых по адресу Дмитровский переулок, дом 4, строение 2. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе городского фонда капитального ремонта (ФКР).

— Завершился комплексный капитальный ремонт дома, являющегося частью ансамбля доходных домов купцов Михайловых и расположенного по адресу Дмитровский переулок, дом 4, строение 2. В подъездах провели снятие штукатурного слоя с последующим нанесением нового, заменили напольную плитку. Капитально отремонтировали крышу здания, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Специалисты обработали дом против грибка и заменили инженерные системы. Комплекс бывших доходных домов Михайловых был сформирован в конце XIX — начале XX веков.

До этого сообщалось, что специалисты завершают капитальный ремонт здания, расположенного на улице Мясницкой, 21, строение 18, и построенного 110 лет назад. Изначально в красном восьмиэтажном здании располагался доходный дом. Его возвели по проекту архитектора Николая Курдюкова в 1912 году.