Капремонт дома 1912 года постройки завершается на Мясницкой улице в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мясницкая, 21с18, Москва Карта всех событий

Специалисты завершают капитальный ремонт здания, расположенного на улице Мясницкой, 21, строение 18, которое было построено 110 лет назад. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в столичном Фонде капитального ремонта (ФКР).

Изначально в красном восьмиэтажном здании располагался доходный дом. Его возвели по проекту архитектора Николая Курдюкова в 1912 году.

— В рамках проведения комплексных работ по капитальному ремонту фасад дома был тщательно расчищен. Полностью восстановлена кирпичная кладка и все швы, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, специалисты провели комплексный ремонт кровли, а также обновили инженерные системы здания.

По информации ФКР, в настоящее время в доме располагаются 33 квартиры, где живут более 100 человек.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в семиэтажном жилом доме 1943 года постройки на Фрунзенской набережной в центре столицы.

За минувшие 10 лет специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве. При этом за 2021 год реставраторы завершили работы более чем над 170 объектами.