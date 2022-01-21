Музей Победы приглашает гостей на интерактивную программу «Битва за Москву. Первая победа!»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы, с 20 января. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея. Оператором проекта выступает московский центр «Патриот.Спорт».

— Музей Победы — наш постоянный партнер в деле патриотического воспитания молодежи. Совместно мы уже реализовали целый ряд значимых проектов и инициатив в области музейной педагогики. Новая экскурсионная программа «Битва за Москву. Первая победа!» приурочена к одной из важных памятных дат отечественной истории — 80-летию обороны столицы, — сообщил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его словам, программа предусматривает интересное взаимодействие с ребятами: прогулки среди трехмерных декораций Москвы в военное время, изучение документов, сокрытие важных объектов от потенциального противника, спасение друзей от снарядов и участие в марше на Красной площади.

Всего экспозиция состоит из девяти разделов, расположившихся на территории 1,2 тысячи квадратных метров. В каждом зале группы школьников под руководством кураторов будут выполнять интерактивные задания, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мы стараемся сделать так, чтобы школьникам было интересно на наших экскурсиях, поэтому ищем новые формы образовательных программ, интегрируем в них мультимедийные технологии, кино- и театрализованные элементы. Такие интерактивные экскурсии очень востребованы у молодежи. Например, участниками образовательно-исторического квеста «Подвиг народа» в 2021 году стали около 30 тысяч школьников. Уверен, новая программа также не оставит ребят равнодушными, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Всего в программе участвуют до 400 школьников ежедневно. Необходимо собираться в организованные группы. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе 25 января пройдет экспозиция, посвященная студентам в годы Великой Отечественной войны. Посетителям в онлайн-формате расскажут о «ночных ведьмах», подвигах курсантов и молодогвардейцев, а также предложат посмотреть военные фильмы.