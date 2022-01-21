Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы приглашает гостей на интерактивную программу «Битва за Москву. Первая победа!»

Михаил Алимов

Город
Музей Победы приглашает гостей на интерактивную программу «Битва за Москву. Первая победа!»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы, с 20 января. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея. Оператором проекта выступает московский центр «Патриот.Спорт».

— Музей Победы — наш постоянный партнер в деле патриотического воспитания молодежи. Совместно мы уже реализовали целый ряд значимых проектов и инициатив в области музейной педагогики. Новая экскурсионная программа «Битва за Москву. Первая победа!» приурочена к одной из важных памятных дат отечественной истории — 80-летию обороны столицы, — сообщил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его словам, программа предусматривает интересное взаимодействие с ребятами: прогулки среди трехмерных декораций Москвы в военное время, изучение документов, сокрытие важных объектов от потенциального противника, спасение друзей от снарядов и участие в марше на Красной площади.

Всего экспозиция состоит из девяти разделов, расположившихся на территории 1,2 тысячи квадратных метров. В каждом зале группы школьников под руководством кураторов будут выполнять интерактивные задания, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мы стараемся сделать так, чтобы школьникам было интересно на наших экскурсиях, поэтому ищем новые формы образовательных программ, интегрируем в них мультимедийные технологии, кино- и театрализованные элементы. Такие интерактивные экскурсии очень востребованы у молодежи. Например, участниками образовательно-исторического квеста «Подвиг народа» в 2021 году стали около 30 тысяч школьников. Уверен, новая программа также не оставит ребят равнодушными, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Всего в программе участвуют до 400 школьников ежедневно. Необходимо собираться в организованные группы. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе 25 января пройдет экспозиция, посвященная студентам в годы Великой Отечественной войны. Посетителям в онлайн-формате расскажут о «ночных ведьмах», подвигах курсантов и молодогвардейцев, а также предложат посмотреть военные фильмы.

Читайте также:
Москва Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте