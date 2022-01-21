Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»

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При появлении температуры, насморка и боли в горле пациентам рекомендуется оставаться дома и приступить к самостоятельному лечению, чтобы облегчить себе симптомы. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

По ее словам, чаще всего пациентам с ОРВИ не требуется госпитализация.

— В большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике штамма «омикрон», может протекать более легко, и при таком течении заболевание не требует госпитализации, а часто также и какого-то специфического лечения, — пояснила врач.

Она также рекомендовала принимать жаропонижающие средства на основе парацетамола, если температура поднимается выше 38 градусов.

При насморке не стоит забывать про лекарства, которые сужают сосуды, напомнила специалист.

С болями в горле в свою очередь можно бороться с помощью потребления большого количества жидкости и специальных лекарств.

Также в рамках лечения можно принимать противовирусные препараты, в которых содержатся риамиловир и умифеновир, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что если у человека поднялась температура до 38 градусов и он почувствовал проявление у себя симптомов ОРВИ, то лучше всего отлежаться дома, а не идти в поликлинику. По его словам, множество обращений может создать сложности в работе медиков.