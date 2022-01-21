Онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни» отмечает год со дня основания

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичному онлайн-клубу мемуаристики «Линия жизни» исполняется год. Он появился по желанию участников клубов «Центры московского долголетия» при поддержке Главного архивного управления города Москвы и столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Благодаря участию в этом клубе москвичи старшего возраста могут поделиться своей жизненной историей и быть интересными не только своей семье, но и нашему городу, его будущим жителям. Когда проект зарождался, мы даже не предполагали, что клуб станет настолько популярным и это разовьется в масштабную историко-просветительскую и образовательную деятельность, — рассказала куратор проекта «Центры московского долголетия», руководитель ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова.

По ее словам, каждая встреча клуба проходит с большим воодушевлением. Москвичи рады делиться своими воспоминаниями и с удовольствием слушают других.

Участниками клуба стали более 400 человек. Около 100 из них уже почти дописали свои мемуары. С согласия горожан их воспоминания поступают на хранение в Главархив Москвы.

— В архиве мы часто сталкиваемся с тем, что для работы может потребоваться совершенно любая информация, которая, на первый взгляд, кажется совсем незначительной. Например, как школьники работали в производственных мастерских в 1960-х годах, как на Ленинских горах устраивали новогодние мероприятия или какое мороженое любили есть горожане в середине прошлого века, — сообщил начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

Он отметил, что подобного рода сведения часто не удается найти в официальных документах. Тогда на помощь приходят воспоминания, собранные клубом. Их будут использовать в важных проектах, на выставках и в публикациях. Все мемуары используются только с разрешения их авторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что традиционно на последней неделе уходящего года центры госуслуг «Мои документы» и Главархив проводят праздничную акцию «Новогоднее письмо в будущее». В рамках акции жители столицы делятся семейными традициями и пожеланиями на предстоящий год. Итоги акции 18 января подвели в пресс-службе центров «Мои документы».