Москвичи поделились семейными традициями с центрами госуслуг «Мои документы»

Фото: Pexels

Традиционно на последней неделе уходящего года центры госуслуг «Мои документы» и Главархив проводят праздничную акцию «Новогоднее письмо в будущее». В рамках акции жители столицы делятся семейными традициями и пожеланиями на предстоящий год. Итоги акции 18 января подвели в пресс-службе центров «Мои документы».

Самыми популярными традициями стали украшение дома и главного символического дерева — новогодней елки — игрушками, гирляндами и мишурой. Примечательно, что кто-то делает елочные игрушки своими руками или обязательно покупает игрушку, отражающую символ наступающего года. Некоторые пишут свои приятные воспоминания за прошедший год и теплые пожелания на наступающий и вешают их на елку. Многие вместе готовят вкусные салаты и блюда на праздничный стол, а некоторые даже пекут пряничные домики, печенья и торты. И все это сопровождается просмотрами любимых фильмов.

Кроме этого, у многих есть традиция не отмечать Новый год дома. Кто-то гуляет по украшенным улицам города, а под бой курантов катается на коньках, кто-то предпочитает уехать в теплые страны и встречать праздник под пальмами. У некоторых есть традиция в новогоднюю ночь обязательно выйти на прогулку и запустить фейерверки, слепить снеговика, сходить в гости к соседям.

Некоторые традиции оказались очень добрыми и необычными: «В преддверии Нового года дарю подарки тем, кто не может себе их позволить, например, пенсионеру или человеку с ограниченными возможностями» или «У нас принято мириться перед Новым годом с друзьями и родственниками, чтобы не нести обиды в наступающий год».

Помимо традиций, в письмах часто встречаются пожелания крепкого здоровья, любви, счастья и мира. Есть и трогательные послания: «Желаю, чтобы сын с женой и новорожденной внучкой приехали из Питера на каникулы»; «Не забывайте свои корни, навещайте родных и близких!»; «Пусть сбудется у каждого человека на планете его самая заветная мечта в этот праздник!».

Ознакомиться с оригиналами писем можно в любое время, запросив их в читальном зале Главархива или на портале md.mos.ru.