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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте центра.

Предупреждение действует до 00:00 23 января, предупреждают синоптики. По их данным, в городе температура составит от минус четырех до минус шести градусов, а ночью понизится до минус семи.

До этого сообщалось, что в пятницу, 21 января, погоду в столичном регионе будут определять ложбина циклона и влияние атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов. Для многих людей, которые имеют проблемы со здоровьем, особенно при сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, сниженных функциональных резервах организма и при этом осложненных повышенной метеочувствительностью, колебания погодных условий могут провоцировать ухудшение самочувствия.

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