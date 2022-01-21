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«Снег и ослабление морозов»: синоптики сообщили москвичам о погоде 21 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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«Снег и ослабление морозов»: синоптики сообщили москвичам о погоде 21 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 21 января, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона и влияние атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москву и область очередной циклон принесет снег и ослабление морозов. Будут отмечаться колебания атмосферного давления на низком фоне, содержание кислорода в пределах климатической нормы.

Для многих людей, которые имеют проблемы со здоровьем, особенно при сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваниях, сниженных функциональных резервов организма и при этом осложненных повышенной метеочувствительностью, колебания погодных условий могут провоцировать ухудшение самочувствия. Медико-метеорологические прогнозы погоды помогут своевременно принять меры: ограничить тяжелые физические нагрузки, неукоснительно выполнять медицинские рекомендации, соблюдать режим труда и отдыха.

Для практически здоровых и не метеозависимых людей такая погода позволит заниматься зимними видами спорта и активным отдыхом на природе.

Сугробы до 13 сантиметров до конца недели пообещали в столице. Такой показатель составит треть январской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 20 января.

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