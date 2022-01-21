Более 350 значимых объектов подключили к электросетям в столице в 2021 году

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Московские энергетики за 2021 год подключили к электросетям более 350 значимых объектов. Об этом в пятницу, 21 января, заявил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

— На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан, — рассказал он.

Среди таких объектов школы, вузы, спортивные и культурные центры, больницы, поликлиники, жилые дома и так далее. Так, к электросети подключили 82 объекта транспортной инфраструктуры, 50 медицинских организаций, 18 учреждений культуры, 28 образовательных учреждений, 17 спортивных объектов и 13 общественных пространств. Последние получили современное освещение, стали комфортными и безопасными.

— Все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной, — резюмировал Бирюков.

До этого сообщалось, что с 2012 года в строительство инженерных коммуникаций в ТиНАО инвесторы вложили уже 100 миллиардов рублей. Строительство коммуникаций создает необходимые условия для современного градостроительного развития. На территории Новой Москвы проектируется и строится более 100 километров магистральных сетей, решаются и другие важные задачи.