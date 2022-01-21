Антонов обвинил США в «раздувании мыльного пузыря» из-за ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Обвинения Соединенных Штатов относительно ситуации на Украине и участия в этом России являются голословными. Об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, в опубликованных США документах, которые якобы изобличают Россию и ее СМИ, нет ничего нового.

— Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — приводят слова посла на странице дипломатической миссии в Facebook.

По словам Антонова, США пытаются заранее подготовить почву перед встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена с целью перевести дискуссию о безопасности к теме российской агрессии.

21 января госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, однако все еще надеется услышать, к каким выводам РФ пришла по итогам прошедших консультаций по вопросам гарантий безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.