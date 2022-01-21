Более тысячи жителей в Очаково-Матвеевском получат квартиры по реновации во втором квартале 2022

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Более тысячи жителей столичного района Очаково-Матвеевское во втором квартале 2022 года получат равнозначные квартиры по программе реновации жилья. Уже началось заселение новостройки на Аминьевском шоссе. Об этом в пятницу, 21 января, заявил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Фактический старт программы реновации в районе Очаково-Матвеевское приходится на декабрь 2018 года, когда началось заселение дома на Матвеевской улице (д.11). Во втором квартале текущего года запланирована передача под заселение второй новостройки на Аминьевском шоссе (дом 4Д, корпус 1). Равнозначные квартиры смогут получить около тысячи человек, — рассказал он.

По его словам, начато расселение дома №4 в 1-м Очаковском переулке. Уже расселены дома №1 и №3 на улице Наташи Ковшовой. Более того, они уже демонтированы по технологии «умного сноса».

— До конца 2024 года в районе предстоит начать переселение 3,8 тысяч человек, в последующие года, до конца срока реализации программы, еще 13 тысяч жителей, — резюмировал Левкин.

Всего в районе планируют расселить 67 жилых домов. Для их жителей уже подобраны семь стартовых площадок.

До этого сообщалось, что жилой дом по программе реновации на улице Бехтерева в Южном административном округе (ЮАО) столицы передадут под заселение в 2022 году. В новостройку переедут жители трех старых домов, которые расположены неподалеку.