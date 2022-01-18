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Дом по реновации на улице Бехтерева передадут под заселение в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на улице Бехтерева передадут под заселение в 2022 году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Бехтерева Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации на улице Бехтерева в Южном административном округе (ЮАО) столицы передадут под заселение в 2022 году. Об этом рассказал глава московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 18 января.

Он отметил, что в новостройку переедут жители трех старых домов, которые расположены неподалеку.

Руководитель ведомства заявил, что трехсекцинное здание разной этажности имеет выгодное расположение с точки зрения доступа к объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Сейчас в районе города Царицыно продолжается переселение горожан. В настоящий момент из 444 семей квартиры получили 352, заключил Левкин.

Во вторник, 17 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что пик переселения горожан в новое жилье по программе реновации планируется достичь к 2024 году.

В этот же день стало известно, что сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации» стал доступен на портале mos.ru. Теперь горожане смогут отправлять копии необходимых документов в электронном формате. Для заселения в новое жилье горожанам необходимо предоставлять оригиналы документации, однако сейчас бумаги можно донести в центр информирования позже, а сперва предоставить оцифрованные копии.

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