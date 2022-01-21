Вирусолог объяснил, почему «Спутник V» эффективнее против «омикрона», чем Pfizer

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективнее препарата от Pfizer в борьбе с новым штаммом «омикрон» за счет более удачного состава. В состав препарата входят два носителя вируса. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— В российской вакцине использованы аденовирус пятого типа и аденовирус 26-го типа, что позволяет получать более сильный ответ. Логично также предположить, что «Спутник V» задает большее количество посадочных мест для антител, чем файзеровский препарат, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Вирусолог Александр Чепурнов добавил, что не стоит забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл способ получения 100-процентной защиты от «омикрона». По его словам, люди, привитые вакциной «Спутник V» и ревакцинированные бустером, почти на 100 процентов защищены от нового штамма коронавируса «омикрон».