Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Чернышенко рассказал о темпах восстановления туризма в России

Полина Долганова

Общество
Чернышенко рассказал о темпах восстановления туризма в России
Фото: roscongress / Олег Барханов

Сфера туризма в России восстановилась на 87 процентов от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров. Это на 22 процента больше, чем в 2019 году, — цитирует вице-премьера газета «Известия».

Он подытожил, что большой вклад в такое состояние отечественного туризма внесли государственные меры поддержки.

С 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года. Об условиях программы «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы — до 1 июня. Он также посоветовал не ограничиваться традиционными направлениями: Сочи, Крым, Санкт-Петербург.

Читайте также:
Пандемия Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте