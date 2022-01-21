Чернышенко рассказал о темпах восстановления туризма в России

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Сфера туризма в России восстановилась на 87 процентов от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров. Это на 22 процента больше, чем в 2019 году, — цитирует вице-премьера газета «Известия».

Он подытожил, что большой вклад в такое состояние отечественного туризма внесли государственные меры поддержки.

С 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года. Об условиях программы «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы — до 1 июня. Он также посоветовал не ограничиваться традиционными направлениями: Сочи, Крым, Санкт-Петербург.