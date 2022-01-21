Владимир Ефимов заявил, что инвесторы передадут Москве 17 школ и детских садов по договорам участия

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В декабре прошлого года Москва заключила ряд договоров участия. Согласно им, инвесторы безвозмездно передадут городу еще 17 новых школ, детских садов и благоустроенный участок дороги, чья общая стоимость составит около 17,7 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 21 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В феврале прошлого года в столице запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, утвержденный мэром Москвы. Он подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы, — рассказал он.

По словам Ефимова, в декабре согласованы 11 договоров. По ним инвесторы построят десять детских садов и семь общеобразовательных школ.

Всего за 2021 год согласованы 16 договоров, по которым Москве передадут 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений, вспомогательные инженерные объекты к ним, а также обустроенный участок дороги. Для всех передаваемых объектов существует ряд высоких требований, которые застройщик обязан соблюдать.

— Сооружения, которые указаны в согласованных за 2021 год договорах участия, находятся в Новой Москве, на северо-востоке, востоке, севере, юго-востоке, юге и западе города. Пятнадцать школ и садиков, а также вспомогательные инженерные объекты расположатся в ТиНАО: в поселениях Сосенское, Рязановское, Филимоновское, Десеновское. Две школы и три дошкольных образовательных учреждения в СВАО, садик в ВАО, школа и два детских сада в САО. Также в ЮВАО и ЗАО будет по одному детскому и общеобразовательному учреждению, а в ЮАО — образовательный комплекс из школы и сада, по одному общеобразовательному и дошкольному учреждению, а также обустроенный участок дороги на улице Восточной, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что образовательные учреждения смогут принять до 14 тысяч учеников. Их строительство будет поэтапным: от начала 2022 года до конца 2027 года.

До этого сообщалось, что в столице по программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще пять участков бывших промзон. Их общая площадь составит 105 гектаров.