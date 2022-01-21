Дезинфектор рассказал, как избавиться от клопов в доме

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Технолог-дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал, как избавиться от клопов в помещении.

Он отметил, что о присутствии постельных клопов могут говорить черные точки и желтые пятна на поверхностях. Также насекомые могут оставлять на поверхностях свои панцири. Чем лучше убирается квартира, тем меньше вероятность появления вредителей.

Избавиться от вредителей можно при помощи специалистов, которые придут, осмотрят помещения, оценят степень заражения и применят специальную химию.

При самостоятельной обработке нужно использовать парогенератор, который позволяет проникнуть во все труднодоступные места.

— Нужно хорошо убраться, пропылесосить все углы и швы мебели. После этого вынести саму мебель, затем провести дезинфекцию химическими средствами, — рассказал он в комментарии телеканалу 360.

После обработки нужно хорошо проветрить помещение.

Он отметил, что иногда насекомые могут скрываться под деревянными полами или в других местах. В этом случае через 45 дней можно повторить дезинфекцию.

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