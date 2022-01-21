Рафик Загрутдинов сообщил, что учебный корпус на 250 мест появится в Дмитровском районе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской, 8А Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы в 2022 году появится учебный корпус на 250 мест. Об этом в пятницу, 21 января, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершаются монолитные работы в строящемся здании учебного корпуса на улице Софьи Ковалевской, — рассказал он.

Корпус находится во владении 8а/1. Здание будет иметь высоту четыре этажа и площадь 5,7 тысячи квадратных метров. Его введут в эксплуатацию в текущем году.

Внутри корпуса расположатся учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медблок, информационный и технический центры, лабораторный практикум по химии и биологии и так далее.

Актовый зал оборудуют автоматизированной телескопической трибуной с креслами. Она рассчитана на 150 мест. При необходимости ее можно трансформировать, как удобно: трибуна оснащена электрическим приводом на разных уровнях.

До этого Загрутдинов сообщил, что в Москве в 2023 году появится новый учебный корпус. Его построят во владении 1а на улице Правды. По его словам, корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Застройщиком выступает АНО «РСИ».