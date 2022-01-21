Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов сообщил, что учебный корпус на 250 мест появится в Дмитровском районе Москвы

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов сообщил, что учебный корпус на 250 мест появится в Дмитровском районе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской, 8А Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы в 2022 году появится учебный корпус на 250 мест. Об этом в пятницу, 21 января, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершаются монолитные работы в строящемся здании учебного корпуса на улице Софьи Ковалевской, — рассказал он.

Корпус находится во владении 8а/1. Здание будет иметь высоту четыре этажа и площадь 5,7 тысячи квадратных метров. Его введут в эксплуатацию в текущем году.

Внутри корпуса расположатся учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медблок, информационный и технический центры, лабораторный практикум по химии и биологии и так далее.

Актовый зал оборудуют автоматизированной телескопической трибуной с креслами. Она рассчитана на 150 мест. При необходимости ее можно трансформировать, как удобно: трибуна оснащена электрическим приводом на разных уровнях.

До этого Загрутдинов сообщил, что в Москве в 2023 году появится новый учебный корпус. Его построят во владении 1а на улице Правды. По его словам, корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

Читайте также:
Строительство Дмитровский район Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте