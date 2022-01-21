Новый жилой квартал ввели в эксплуатацию в столичном районе Марьина Роща

Фасад / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 49 Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща введен в эксплуатацию жилой квартал Jazz. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Марьина Роща введен в эксплуатацию жилой квартал Jazz, в составе которого построены шесть жилых и один офисный корпус общей площадью более 95,5 тысячи квадратных метров, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

На территории комплекса расположен детский сад с развивающей площадкой из натуральной древесины. Она оборудована специальным маршрутом со звуковыми, сенсорными и оптическими эффектами.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, застройщик Sminex реализовал проект по адресу: ул. Сущевский Вал, дом 49 (СВАО).

— Всего в квартале Jazz создана 351 квартира и 134 апартамента. В трехуровневом паркинге предусмотрено 442 машиноместа. Оригинальные фасады корпусов объединены общим стилем европейской архитектуры timeless. Они выполнены с использованием натуральных материалов, — сообщила она.

Территорию комплекса благоустроили и озеленили. С наступлением благоприятной погоды специалисты продолжат работы — планируется высадить более 50 видов деревьев и кустарников, различные цветы.

До этого сообщалось, что новостройку по программе реновации жилищного фонда в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Дом появится на Анненской улице. Здесь предусмотрено 144 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Также два жилых помещения оборудуют под потребности горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).