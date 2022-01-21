Банк России выпустит памятную монету к 220-летию МИД России

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Банк России 24 января выпустит в оборот памятную монету из серебра к 220-летию образования МИД РФ и 20-летию учреждения Дня дипломатического работника. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Уточняется, что номинал монеты составит 3 рубля.

— На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», — говорится в сообщении.

На обороте монеты появятся изображения зданий министерства в Москве и Главного штаба на Дворцовой площади в Петербурге.

По краям монету украсит надпись «Министерство иностранных дел Российской Федерации».

Всего планируется выпустить три тысячи таких экземпляров.

Недавно кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, что чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюру номиналом 5000 рублей, а реже — 100 рублей. По его словам, раньше представители этого теневого бизнеса подделывали 1000-рублевую купюру, но с развитием полиграфического дела вырос спрос на более крупный номинал.