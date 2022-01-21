Геронтолог Хавинсон рассказал, что делать при болях в пояснице

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Боли в пояснице могут свидетельствовать о проблемах как в области травматологии, так и урологии. Есть несколько способов определить, где именно есть нарушение. Об этом рассказал главный геронтолог Петербурга Владимир Хавинсон.

Если боль в пояснице сопровождается нарушением процесса мочеиспускания, присутствует изменение цвета мочи, то скорее всего у человека есть проблемы с почками. Если таких ощущений нет, то боль, вероятно, связана с мышцами, связками, либо с изменением в межпозвонковых суставах.

По словам геронтолога, можно выделить четырех основных специалистов, к которым следует обратиться при болях в пояснице.

— Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра. В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадет, — пояснил он в комментарии Nation News.

Хавинсон подчеркнул, что при первых появлениях неприятных симптомов, нужно обратиться за консультацией к врачу, а не искать способы лечение в интернете.

До этого невролог Павленко объяснил, как отличить боль в почках от боли в пояснице.