«Сигналы опасности»: невролог Павленко объяснил, как отличить боль в почках от боли в пояснице

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Наверное, нет такого человека, который не испытывал бы боли в области нижней части спины. Такие дискомфортные ощущения возникают чаще всего при проблемах с позвоночником или при воспалении почек. Эксперты утверждают, что боли в этой области могут отражать процессы, протекающие как в органах опорно-двигательной системы, так и мочевыделительной. «Вечерняя Москва» узнала у врача, по каким признакам отличить боль в пояснице от серьезных заболеваний почек.

По словам врача-невролога Владимира Павленко, почки сами по себе болевых рецепторов не имеют, именно поэтому серьезные и тяжелые заболевания почек очень часто оказываются запущенными:

— Просто потому что пациент не чувствует боли, у него нет никаких симптомов, и он не обращается к врачу. Боль от почки может исходить только с капсулы, то есть с поверхности органа. Но чтобы почечная капсула давала боль, она должна быть растянутой или воспаленной. Следовательно, почки болят тогда, когда есть воспалительный процесс, например пиелонефрит, либо она растянута, что возникает при травмах и ушибах. И в случае с почками, и в случае с позвоночником боль исходит из нижней части спины.

Если причиной боли является пиелонефрит, уточнил эксперт, то неприятные ощущения возникают с одной стороны — справа или слева. Помимо боли в спине, должны быть дополнительные симптомы: вялость, слабость, разбитость, повышение температуры:

— Также при заболеваниях почек нарушается функция мочеиспускания: оно может быть учащенным или обильным. Сам процесс нередко вызывает болезненные ощущения. Цвет мочи тоже меняется — он становится либо мутным с примесью крови, либо прозрачным, как вода. Именно такая клиническая картина свидетельствует о том, что боль в спине связана с болезнью почек.

Если боль не специфическая, значит, она связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций, с изменением в межпозвонковых суставах. В таком случае никаких симптомов со стороны мочеиспускания не будет, как и повышенной температуры тела или слабости:

— Еще один важный момент, который позволяет отличить почечную боль от боли в позвонках, — это возникновение дискомфортных ощущений при изменении положения тела во время сна. Например, если человек дал непривычную нагрузку на спину или перестарался в спортзале, после чего началась боль в этой области, то, как правило, можно выбрать такую позу, при которой боль стихает. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас.

Собеседник «ВМ» уточнил: чисто статистически врачи сталкиваются с болью в спине, связанной с позвоночником, нежели с болезнями почек:

— Если имеются симптомы почечного заболевания, тогда достаточно сдать общий анализ крови, мочи, сделать УЗИ почек. При необходимости может быть предложено более широкое обследование. Но если проблем с почками нет, то дальнейшая диагностика не нужна.

Эксперт отметил, что большая часть болей в спине, примерно 90 процентов, не требует диагностики — МРТ, КТ, рентгена и иных процедур, поскольку источниками боли чаще являются мягкие ткани: мышцы, связки, фасции. В меньшей степени — фасеточные суставы. Исследовать их инструментально необходимости нет. Но если есть сигналы опасности либо врача что-то при осмотре насторожили, то без дополнительных анализов не обойтись.