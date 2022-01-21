Посетитель супермаркета разбил банку сметаны о голову кассира после просьбы надеть маску

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В Санкт-Петербурге посетитель супермаркета разбил о голову кассира банку сметаны после того, как тот попросил его надеть медицинскую маску. Об этом стало известно в пятницу, 21 января.

Инцидент произошел вечером 19 января в продуктовом магазине на Ярославском проспекте. На кассе посетителя попросили надеть маску, в ответ на это он резко ударил сотрудника магазина банкой сметаны.

Эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.

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Как сообщает «КП», сразу после инцидента нерадивый покупатель скрылся. Кассир отделался ссадинами, но ему все же вызвали скорую помощь. По словам пострадавшего, покупатель разбил о его голову 400-граммовую банку сметаны, а перед этим нецензурно выражался.