Посетитель супермаркета разбил банку сметаны о голову кассира после просьбы надеть маску
В Санкт-Петербурге посетитель супермаркета разбил о голову кассира банку сметаны после того, как тот попросил его надеть медицинскую маску. Об этом стало известно в пятницу, 21 января.
Инцидент произошел вечером 19 января в продуктовом магазине на Ярославском проспекте. На кассе посетителя попросили надеть маску, в ответ на это он резко ударил сотрудника магазина банкой сметаны.
Эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.
Как сообщает «КП», сразу после инцидента нерадивый покупатель скрылся. Кассир отделался ссадинами, но ему все же вызвали скорую помощь. По словам пострадавшего, покупатель разбил о его голову 400-граммовую банку сметаны, а перед этим нецензурно выражался.