Народная милиция ДНР заявила, что Киев готовится к активным боевым действиям в Донбассе

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Народная милиция ДНР в пятницу, 21 января, сообщила, что украинские силовики перебросили в Донбасс восемь реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

По данным правоохранителей Донецка, украинские власти готовятся к активным боевым действиям.

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Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.