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Здание центра самбо и бокса в «Лужниках» построено на 74 процента

Михаил Алимов

Город
Здание центра самбо и бокса в «Лужниках» построено на 74 процента
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

На территории олимпийского комплекса «Лужники» строительство здания Международного центра самбо и центра бокса завершено на 74 процента. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории «Лужников» продолжается возведение здания центров самбо и бокса — уникального комплекса для любителей единоборств, рассчитанного на проведение как тренировок, так и соревнований международного уровня. На сегодняшний день строительство завершено на 74 процента, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, строители закончили конструктив здания и кровлю. Почти закончены фасадные работы и устройство некоторых инженерных систем. Другая часть систем и внутренняя отделка находятся на продвинутом уровне.

Общая площадь фасадов составит 23 тысячи квадратных метров. Здание спроектировано с витражным остеклением и стеклянным потолком. Такое остекление позволит наблюдать за тренировками спортсменов находясь снаружи здания.

До этого руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице завершены основные фасадные работы при строительстве Международного центра самбо и бокса в спорткомплексе «Лужники». По его словам, акцент в новом центре будет сделан не только на комфортных и современных условиях для соревнований и тренировок, но и на образовательные программы. Центр планируют закончить до конца текущего года.

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