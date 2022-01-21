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Сенатор оценил предложение перезахоронить Ленина рядом с родными

Полина Долганова

Общество
Сенатор оценил предложение перезахоронить Ленина рядом с родными
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Инициатива, которая предлагает перезахоронить Владимира Ленина рядом с его близкими, была правильной. Об этом в пятницу, 21 января, заявил сенатор Сергей Цеков.

— Считаю, что все умершие должны лежать по христианским традициям в земле, — цитирует его РИА Новости.

Цеков добавил, что как гражданин России он положительно оценивает идею о перезахоронении экс-главы правительства СССР.

3 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что с Красной площади следует убрать мемориальное кладбище, а тело Владимира Ленина нужно вынести из Мавзолея. По его словам, расположение кладбища на Красной площади — это кощунство, так как в то же самое время там находятся торговые ряды, гуляют туристы и проходят увеселительные мероприятия.

Мавзолей Ленина был сооружен в 1924 году после смерти вождя пролетариата. За ним, у Кремлевской стены, находится некрополь — место погребения видных деятелей СССР. Рядом с Мавзолеем, в частности, похоронены Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Михаил Калинин, Семен Буденный и Климент Ворошилов.

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