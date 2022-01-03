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Вице-спикер Госдумы призвал вынести тело Ленина из Мавзолея

Илья Ашуров

Общество
Вице-спикер Госдумы призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Фото: Вечерняя Москва

С Красной площади следует убрать мемориальное кладбище, а тело Владимира Ленина нужно вынести из Мавзолея. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, расположение кладбища на Красной площади — это кощунство, так как в то же самое время там находятся торговые ряды, гуляют туристы и проходят увеселительные мероприятия.

— Это кладбище (некрополь у Кремлевской стены — прим. «ВМ»), где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений, — приводит слова депутата РИА Новости.

Также Чернышов назвал захоронения на Красной площади «издевательством над людьми». По его мнению, пришло время «найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами» выставленному в Мавзолее Ленину и похороненному у Кремлевской стены Иосифу Сталину.

В октябре 2020 года представители Русской православной церкви (РПЦ) предложили превратить Мавзолей в музей. В то же время отмечалось, что подходить к вопросу захоронения Ленина следует осторожно, чтобы не огорчать тех, для кого важен символ коммунизма.

Мавзолей Ленина был сооружен в 1924 году после смерти вождя пролетариата. За ним, у Кремлевской стены, находится некрополь — место погребения видных деятелей СССР. Рядом с Мавзолеем, в частности, похоронены Сталин, Леонид Брежнев, Михаил Калинин, Семен Буденный и Климент Ворошилов.

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