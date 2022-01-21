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Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» планирует развивать 3D-металлопечать

Михаил Алимов

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Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» планирует развивать 3D-металлопечать
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Производственно-строительная компания «Весна» стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Предприятие намерено создать производство металлов с использованием технологии 3D-печати. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» планирует до конца 2023 года запустить высокотехнологичное металлообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций в проект составит 355 миллионов рублей, на предприятии создадут не менее 34 рабочих мест, — рассказал он.

Производственный комплекс компания планирует создать на площадке «Алабушево». Там она развернет высокотехнологичное производство имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров и так далее.

— ПСК «Весна» арендует земельный участок площадью один гектар, чтобы построить высокотехнологичное производство сложных изделий для применения в аэрокосмической, машиностроительной, медицинской и строительной промышленности, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, предприятие рассчитывает производить около 2,7 миллиона кубических метров продукции в год.

Накануне сообщалось, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» появится новый фармацевтический завод, который будет выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта и противомикробные лекарства. Он расположится на площадке «Алабушево», а его площадь составит 35 тысяч квадратных метров.

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