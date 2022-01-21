Иммунолог Жемчугов рассказал, как защитить ребенка от COVID-19

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Дети стали гораздо чаще заражаться коронавирусной инфекцией, болезнь протекает не так тяжело, как у взрослых, однако опасность представляют последствия ковида на фоне снижения иммунитета. О том, как обезопасить детей от заражения новыми штаммами, рассказал врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, детский организм достаточно пластичный, при правильной профилактике здоровье можно укрепить. Пока для маленьких детей нет вакцины, нужно уделить повышенное внимание укреплению иммунитета.

— Лучшей защитой будет здоровый образ жизни: контрастный душ, спорт, дыхательная гимнастика. Это защитит не только от ковида, но и от других болезней, — добавил специалист в комментарии Nation News.

Вирусолог добавил, что мутации вируса направлены как раз в сторону той популяции, которая не охвачена вакцинами. Появившиеся дефекты в системе иммунитета после перенесенного коронавируса могут сделать детей более чувствительными к другим болезням.

До этого иммунолог объяснил рост заражений «омикроном» среди детей.