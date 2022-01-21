Детскую музыкальную школу имени Лядова в Москве капитально отремонтируют

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица 1905 года, 8 Карта всех событий

В Пресненском районе столицы запланирован капитальный ремонт Музыкальной школы имени Лядова. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт здания с благоустройством территории ГБУДО Москвы «ДМШ имени Лядова» по адресу ул. 1905 года, д. 8, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Четырехэтажное здание школы было построено по индивидуальному проекту в 1937 году. Специалисты отремонтируют фасады, цоколь, установят окна и двери, поменяют кровлю, водосточную систему и входную группу, рассказал глава ведомства Валерий Леонов.

— В школе можно получить образование по программам академического вокала, струнным оркестровых, духовых и ударных инструментов, а также хорового пения, медиаискусства и звукорежиссуры. Кроме того, на базе школы функционируют отделы народных и электронных музыкальных инструментов, фортепиано, а также эстрадно-джазовое и подготовительное отделения, — отметил он.

Внутреннее убранство школы также обновят, включая чердачное и технические помещения.

До этого сообщалось, что в столице завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома купцов Михайловых по адресу Дмитровский переулок, дом 4, строение 2. Специалисты обработали дом против грибка и заменили инженерные системы. Комплекс бывших доходных домов Михайловых был сформирован в конце XIX — начале XX веков.