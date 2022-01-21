Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детскую музыкальную школу имени Лядова в Москве капитально отремонтируют

Михаил Алимов

Город
Детскую музыкальную школу имени Лядова в Москве капитально отремонтируют
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица 1905 года, 8 Карта всех событий

В Пресненском районе столицы запланирован капитальный ремонт Музыкальной школы имени Лядова. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт здания с благоустройством территории ГБУДО Москвы «ДМШ имени Лядова» по адресу ул. 1905 года, д. 8, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Четырехэтажное здание школы было построено по индивидуальному проекту в 1937 году. Специалисты отремонтируют фасады, цоколь, установят окна и двери, поменяют кровлю, водосточную систему и входную группу, рассказал глава ведомства Валерий Леонов.

— В школе можно получить образование по программам академического вокала, струнным оркестровых, духовых и ударных инструментов, а также хорового пения, медиаискусства и звукорежиссуры. Кроме того, на базе школы функционируют отделы народных и электронных музыкальных инструментов, фортепиано, а также эстрадно-джазовое и подготовительное отделения, — отметил он.

Внутреннее убранство школы также обновят, включая чердачное и технические помещения.

До этого сообщалось, что в столице завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома купцов Михайловых по адресу Дмитровский переулок, дом 4, строение 2. Специалисты обработали дом против грибка и заменили инженерные системы. Комплекс бывших доходных домов Михайловых был сформирован в конце XIX — начале XX веков.

Читайте также:
творчество капремонт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте