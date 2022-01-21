Пятьдесят школ и детсадов построят в Подмосковье в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Полсотни школ и детских садов построят в этом году в Московской области, из них почти треть — за счет инвесторов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина отметила, что строительство образовательных учреждений на особом контроле.

— Больше всего они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка. Также мы продолжим реализовывать губернаторский проект «Палисадик - садик у дома». Еще 50 мини-садов будут открыты до конца года, — отметила она.

За счет областных средств в этом году в регионе введут 21 школу на 11,5 тысячи мест и 11 детских садов на 2,7 тысячи детей. В частности, завершится строительство школы в Балашихе, новых учебных корпусов в Красногорске и Лобне. Большие детсады сдадут в Кубинке, Мытищах, Красногорске.

Власти региона отмечают, что необходимо обеспечить качественным образованием всех детей региона, вне зависимости от места проживания.

Кроме того, в области введут еще семь внебюджетных школ на более чем восемь тысяч мест. Самую большую - на 1775 мест - возведут в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. За счет инвесторов также построят 11 детских садов на 2,1 тысячи малышей.

Ранее сообщалось, что детскую музыкальную школу имени Лядова в Москве капитально отремонтируют.