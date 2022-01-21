Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пятьдесят школ и детсадов построят в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Пятьдесят школ и детсадов построят в Подмосковье в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Полсотни школ и детских садов построят в этом году в Московской области, из них почти треть — за счет инвесторов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина отметила, что строительство образовательных учреждений на особом контроле.

— Больше всего они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка. Также мы продолжим реализовывать губернаторский проект «Палисадик - садик у дома». Еще 50 мини-садов будут открыты до конца года, — отметила она.

За счет областных средств в этом году в регионе введут 21 школу на 11,5 тысячи мест и 11 детских садов на 2,7 тысячи детей. В частности, завершится строительство школы в Балашихе, новых учебных корпусов в Красногорске и Лобне. Большие детсады сдадут в Кубинке, Мытищах, Красногорске.

Власти региона отмечают, что необходимо обеспечить качественным образованием всех детей региона, вне зависимости от места проживания.

Кроме того, в области введут еще семь внебюджетных школ на более чем восемь тысяч мест. Самую большую - на 1775 мест - возведут в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. За счет инвесторов также построят 11 детских садов на 2,1 тысячи малышей.

Ранее сообщалось, что детскую музыкальную школу имени Лядова в Москве капитально отремонтируют.

Читайте также:
Подмосковье Строительство Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте