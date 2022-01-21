Личные кабинеты пользователей портала i.moscow обновились

Фото: freepik.com

Личные кабинеты физических и юридических лиц на платформе Московского инновационного кластера (МИК) обновились. Там появился интерактивный дашборд с основной информацией о разделах «Главная страница», «Профиль», «Кластер», «Сервисы», «Программы развития», «Меры поддержки и заявки». Также возникла страница технической поддержки с собственным чат-ботом.

— Сейчас на платформе i.moscow зарегистрировано около 33 тысяч личных кабинетов организаций и 50 тысяч физических лиц, каждый из них — это цифровое рабочее пространство для использования сервисов инновационного кластера. Цель внедрения обновлений — дать возможность предпринимателям максимально эффективно пользоваться сервисами платформы, — сообщил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, все решения созданы на основе предложений пользователей. Теперь сайт стал для них еще проще и удобнее.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, на портале каждый пользователь можно найти себе партнера для бизнеса. С обновленным личным кабинетом это стало делать удобнее. Он советует обратить особое внимание на программы развития. Среди них «Академия инноваторов», технологические конкурсы, площадки пилотирования, инвестиции, а также меры финансовой поддержки, оказанные властями города.

В личных кабинетах юридических лиц и организаций произошли значительные изменения, подробнее ознакомиться с которыми можно на сайте i.moscow, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 500 задач решили участники Московского инновационного кластера с помощью портала «Проекты и потребности». Специалистам сервиса предстоит исполнить еще 484 задания.