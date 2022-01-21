В Москве выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом за сутки

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В столице зафиксировано 15 987 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое число заболевших — максимум с начала пандемии. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает оперштаб Москвы.

В больницу доставлены 1064 человека, что равно 6,7 процента заболевших. Количество смертельных случаев составило 72. К аппарату ИВЛ подключены 510 человек.

За сутки столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2313 пациентов. Таким образом, общее число полностью выздоровевших от коронавируса увеличилось до 1 917 946 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. В столицу он придет немного раньше: в конце января — начале февраля. Говоря о числе выявляемых случаев заболевания, эксперт отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем регистрируют. Это происходит из-за того, что «омикрон» у тех, кто болел COVID-19 или вакцинировался, вызывает легкие симптомы и люди просто не делают тест.