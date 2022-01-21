Инфекционист сообщил, когда заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. В столицу он придет немного раньше, в конце января — начале февраля. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков.

— Средний инкубационный период у «омикрона» — два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно, — сообщил он.

Говоря о числе выявляемых случаев заболевания, эксперт отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем регистрируют. Это происходит из-за того, что «омикрон» у тех, кто болел COVID-19 или вакцинировался, вызывает легкие симптомы, и люди просто не делают тест, сообщает ТАСС.

Гинцбург раскрыл способ получения 100-процентной защиты от «омикрона». Глава Центра Гамалеи сообщил, что люди, привитые вакциной «Спутник V» и ревакцинированные бустером, почти на 100 процентов защищены от штамма коронавируса «омикрон».