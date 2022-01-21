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«Роскошная русская зима»: метеоролог рассказал о погоде в выходные в Москве

Елизавета Короткова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
«Роскошная русская зима»: метеоролог рассказал о погоде в выходные в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В выходные 22–23 января москвичей ожидает приятная и комфортная зимняя погода: легкий мороз, ясное небо и нормальный уровень атмосферного давления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

— В Москве ожидается мягкая, роскошная русская зима. В пятницу снегопад практически завершится. По остаточному принципу еще немного снега выпадет в субботу. А в воскресенье его уже практически не будет. Появится солнце. Температура воздуха составит от трех до восьми градусов мороза, не больше, — сообщил специалист.

Атмосферное давление подрастет к вечеру субботы и не доставит москвичам никаких беспокойств, добавил Шувалов.

Он отметил, что такая погода идеально подойдет для прогулок по столице.

— Это хорошая погода для прогулок, просто замечательная. В средней полосе, куда входят и Москва, и Подмосковье, сейчас все с этим хорошо. Все ненастья — на юге страны. Можно только позавидовать самим себе, — поделился собеседник «ВМ».

В пятницу утром, 21 января, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Очередной циклон сопровождается снегопадом и ослаблением морозов.

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