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В Кремле заявили, что в налаживании диалога между РФ и США были сделаны первые шаги

Полина Долганова

В мире
В Кремле заявили, что в налаживании диалога между РФ и США были сделаны первые шаги
Фото: Администрация президента РФ

В налаживании диалога между американской и российской сторонами были сделаны первые шаги. Москва ожидает от Вашингтона ответов на указанные вопросы. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким мнением представитель Кремля поделился в ответ на вопрос о недовольстве американского президента Джо Байдена по поводу интереса журналистки относительно взаимоотношений с его российским коллегой Владимиром Путиным.

— Не хотели бы никоим образом вмешиваться в отношения президента США и президентского пула журналистского. Первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведется. Другое дело, какой будет сформулирован ответ на наши озабоченности — вот этого в эти дни мы ожидаем, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 20 января, назвал глупым вопрос одной из журналисток, касающийся выстраивания принципов взаимодействия с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что по завершении одного из публичных мероприятий журналистка канала Fox News выкрикнула реплику покидавшему зал Байдену. В частности, она спросила: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»

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