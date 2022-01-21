Байден посчитал «глупым» вопрос журналистки о его подходах к Путину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 20 января, назвал глупым вопрос одной из журналисток, касающийся выстраивания взаимодействия с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что по завершении одного из публичных мероприятий журналистка канала Fox News выкрикнула реплику покидавшему зал Байдену. В частности, она спросила: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»

— До чего же глупый вопрос, — ответил американский президент, чьи слова приводит пул.

При этом неясно, к какому именно информационному сюжету относился этот вопрос. Однако американские должностные лица ранее много раз заявляли, что стремятся к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но готовы принять решительные меры, если Россия предпочтет «путь конфронтации». Речь идет о применении экономических санкций в отношении РФ. Кроме того, США заявляют о возможности укрепления позиций НАТО на восточном фланге и предоставлении дополнительной военной помощи Киеву в случае эскалации, передает ТАСС.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.